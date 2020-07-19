بالصور.. قتيل أثناء هجوم لمسلحين على مسبح الجسر في الدامور

مسبح الجسر في الدامور
مسبح الجسر في الدامور

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أدى حادث إطلاق نار وقع في منطقة الدامور عند جسر المسبح إلى وقوع قتيل وعدد من الجرحى.

 

وفي التفاصبل أفادت المعلومات أن مجموعة من المسلّحين أطلقت النار بشكل كثيف باتجاه المسبح، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2 بجروح طفيفة”.

ونقل موقع “لبنان24″، عن “مدير المسبح غسان عبدالله تأكيده أنّ مجموعة من الشبان الذين جرى طردهم من المسبح خلال النهار،

حضروا مساء إلى محيط المنشأة ومعهم أسلحة رشاشة، وبادروا إلى إطلاق النار باتجاهنا، ما أدى إلى إصابة عاملين إثنين في المسبح”، موضحاً أن “الشخص الذي توفي هو من ضمن المجموعة التي أطلقت النار، وذلك بعد إصابته عن طريق الخطأ برصاصة”.

وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش لضبط الأمن وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

 

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

المعلوف من ضهر البيدر: لن ندفع رسوم الميكانيك إذا لم تتحرك الدولة

صرخة سكان الطريق الجديدة عبر “صوت بيروت انترناشونال”: بعدما وعدنا النواب…

84 اصابة جديدة بكورونا

مستشفى الحريري: 8 حالات حرجة و22 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس