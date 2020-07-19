بالصور.. قتيل أثناء هجوم لمسلحين على مسبح الجسر في الدامور

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أدى حادث إطلاق نار وقع في منطقة الدامور عند جسر المسبح إلى وقوع قتيل وعدد من الجرحى.

وفي التفاصبل أفادت المعلومات أن مجموعة من المسلّحين أطلقت النار بشكل كثيف باتجاه المسبح، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2 بجروح طفيفة”.

ونقل موقع “لبنان24″، عن “مدير المسبح غسان عبدالله تأكيده أنّ مجموعة من الشبان الذين جرى طردهم من المسبح خلال النهار،

حضروا مساء إلى محيط المنشأة ومعهم أسلحة رشاشة، وبادروا إلى إطلاق النار باتجاهنا، ما أدى إلى إصابة عاملين إثنين في المسبح”، موضحاً أن “الشخص الذي توفي هو من ضمن المجموعة التي أطلقت النار، وذلك بعد إصابته عن طريق الخطأ برصاصة”.

وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش لضبط الأمن وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.