بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي

تعرّض الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي للطعن أثناء وجوده في قاعة في مدينة نيويورك، استعداداً لإلقاء محاضرة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن رجلا اقتحم مسرح مؤسسة تشوتوكوا (Chautauqua) وبدأ بلكم رشدي وطعنه أثناء وجوده على خشبة المسرح لإلقاء محاضرة.

من جهتها، أكدت شرطة نيويورك أن الكاتب سلمان رشدي تعرض لطعنة في العنق، وتم نقله بطائرة مروحية لمستشفى في المنطقة “وحالته غير معروفة”.

وقالت إن رجلا مشتبها به ركض نحو المسرح وهاجم رشدي وأحد مقدمي المناسبة، موضحة أنها ألقت القبض على مشتبه به. وتبيّن لاحقاً أنّ الموقوف هو اللبناني هادي مطر (٢٤ عاماً) والمقيم في ولاية نيو جيرسي.

من هو سلمان رشدي؟

ذاع صيت رشدي البالغ حاليا 75 عاما بعدما أصدر روايته الثانية “أطفال منتصف الليل” في عام 1981 التي حازت تقديرات عالمية وجائزة بوكر الأدبية، وتتناول الرواية مسيرة الهند من الاستعمار البريطاني إلى الاستقلال وما بعده.

لكن روايته “آيات شيطانية” التي صدرت في عام 1988 أثارت جدلا كبيرا، واعتبرت مسيئة للإسلام، فأصدر مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني فتوى بهدر دمه، وعرضت إيران أكثر من 3 ملايين دولار مكافأة لمن يقتله.

واضطر رشدي إلى التواري بعدما رصدت تلك الجائزة المالية مقابل قتله، ووضعته الحكومة البريطانية تحت حماية الشرطة.

وبقي رشدي متواريا نحو عقد وقد غيّر مقر إقامته مراراً وتعذّر عليه إبلاغ أولاده بمكان إقامته.

ولم يستأنف رشدي ظهوره العلني إلا في أواخر تسعينيات القرن الماضي بعدما أعلنت إيران أنها لا تؤيد اغتياله.