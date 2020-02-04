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بالصور: ما حقيقة انفجار أنبوب فيول أويل في الزوق؟

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كشفت مصادر لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، عن حادث تعرضت له باخرة فيول أويل اثناء تفريغ حمولتها في خزانات معمل الزوق الحراري.

 

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وأشارت المصادر إلى أنه خلال عملية التفريغ انفجر أحد أنابيب المعمل، ما أدى إلى تفشي بقع كثيرة من الفيول على مساحات عدة.

وأوضحت المصادر أنه بعد انتشار معلومات حول الحادث، سارعت جهات سياسية معنية إلى منع الإعلام من الدخول إلى المنطقة الجغرافية الملوثة، وسط تساؤلات عن مدى تأثير هذه الحادثة على البيئة المحيطة التي تعاني أساساً من كوارث متراكمة في منطقة المعمل.

المصدر lebanese-forces
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