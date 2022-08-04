الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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بالصور مواد مخدرة واموال مزورة.. توقيف مطلوبين في عرسال والهرمل

منذ 34 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من الجيش في بلدة عرسال المواطن (ن.ق) أثناء قيادته بيك آب نوع هينو محملاً بكميّة من المواد المخدرة (4400 ليتر من المواد السائلة و3150 كلغ من المواد الأولية التي تُستخدم في صناعة المخدرات). كما أوقفت السوري (م.ح) لحيازته 429 غراماً من حشيشة الكيف وكميّة من الماريجوانا وحبوب الكبتاغون.

كذلك أوقفت على حاجز العاصي – الهرمل السوري (م.ص) لقيادته سيارة من دون أوراق قانونية، وحيازته مبلغاً مالياً مزوّراً، وكميّة من المخدرات مختلفة الأنواع (كوكايين، وماريجوانا، وهيرويين، وحشيشة الكيف، وكاتكس وحبوب مختلفة).

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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