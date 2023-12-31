بالصور – مولوي يُطلق دوريات قوى الأمن: "كونوا بالقرب من الناس"

انطلقت سيارات قوى الأمن الداخلي التي من المفترض أن تجول في المناطق اللبنانية لضمان الأمن والسلامة ليلة رأس السنة، بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وقال وزير الداخلية بسام مولوي خلال إطلاق دوريات قوى الأمن الداخلي من ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في الضبيه: “كونوا بالقرب من الناس وامنعوا السرعة والقيادة تحت تأثير الكحول لنبدأ السنة الجديدة بأمن وسلام”.

للغاية أيضًا، كان وزير الداخلية قد أشرف على عملية انطلاق عناصر فوج إطفاء بيروت في إطار التدابير المتخذة لليلة رأس السنة، وذلك من مقر القيادة في الكرنتينا، بحضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد الله درويش، قائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز وضباط ورتباء وعناصر الفوج.

وقال مولوي بعيد عملية الانطلاق: “خدمتكم وتضحيتكم كبيرة، ولا يمكننا إلا أن نستذكر ضحايا فوج الإطفاء الغاليين، واليوم بمناسبة الأعياد نشد على أيديكم، فدوركم أساسي وكبير إلى جانب أهلكم والقوى الأمنية لحفظ النظام”.

ثم تفقد مولوي نقطة تمركز لعناصر الدفاع المدني في منطقة المنارة، وقال: “ينعاد عليكم، وأحببت أن أكون بينكم على الأرض في هذه المناسبة، وانتم على جهوزية تامة، تنتشرون على كل الاراضي اللبنانية، أنتم وأبطال الدفاع المدني الذين قدموا الكثير قبل أن ينالوا حقوقهم بحيث كانت تضحياتهم غير محدودة”.

ونوه مولوي بجهود فوج الاطفاء والدفاع المدني في حادثة التلفريك في جونية، وقال: “هم القدوة والامل بالوطنية والالتزام والنظام والانضباط. نأمل أن تمر السنة على خير، ووصيتي لكم أن تكونوا إلى جانب المواطنين بالتنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإلى جانب فرحة اللبنانيين لأنهم جميعًا عائلاتكم. افرحوا ودعوا الناس تفرح”.