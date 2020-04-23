بالصور والفيديو: الثوار إلى الشارع مجدداً.. قطع طرقات في صيدا وبرجا وطرابلس والبقاع

نفذ الثوار بعد ظهر اليوم وقفة امام فرع مصرف لبنان المركزي في مدينة صيدا، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، ورددوا هتافات نددت بالسياسات المصرفية التي تزيد الازمة المعيشية والاجتماعية تفاقما وتراكم اعباء على كاهل المواطن فوق اعبائه.

فيما قطع ثوار الشوف اوتوستراد برجا وذلك بسب ترتدي الأوضاع الاقتصادية، مطالبين الحكومة بوضع حد للتفلة المالي الحاصل في شأن سعر صرف الدولار.

فيما تجمع الثوار عند ساحة النور في طرابلس احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

كما أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع اوتوستراد الضبية بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين، وعن قطع السير في محلة الحمرا قرب مصرف لبنان وتحويل السير الى الطرقات المجاورة بعد تجمع الثوار أمام مصرف لبنان.

أما في البقاع فقد قطع الثوار طرقات (مفرق المرج – بر الياس) و (دورس – بعلبك) و ( تعلبايا – سعدنايل) فيما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل وقوع إشكال بين الثوار في تعلبايا وبين عناصر من الجيش نتيجة قيام الثوار بقطع الطرقات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وبلوغ سسعر صرف الدولار إلى 4000 ليرة.