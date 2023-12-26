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بالصوَر.. إنقاذ 54 شخصًا قبالة شاطئ العريضة

منذ ساعة واحدة
إنقاذ مركب لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية

إنقاذ مركب لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 26/12/2023، لدى توافر معلومات عن تعرّض مركب للغرق قبالة شاطىء العريضة أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 54 شخصًا بينهم نساء وأطفال جميعهم من التابعية السورية، كانوا على متنه.

وقد عمل الجيش على مساعدتهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني”.

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