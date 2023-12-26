بالصوَر.. إنقاذ 54 شخصًا قبالة شاطئ العريضة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 26/12/2023، لدى توافر معلومات عن تعرّض مركب للغرق قبالة شاطىء العريضة أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 54 شخصًا بينهم نساء وأطفال جميعهم من التابعية السورية، كانوا على متنه.

وقد عمل الجيش على مساعدتهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني”.

بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٣، لدى توافر معلومات عن تعرّض مركب للغرق مقابل شاطىء العريضة أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ ٥٤ شخصًا بينهم نساء وأطفال جميعهم من التابعية السورية، كانوا على متنه.https://t.co/tPcxzzWt9M pic.twitter.com/IFOWTm28FR — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 26, 2023