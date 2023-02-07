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بالصوَر.. الجيش اللبناني باشر أعمال البحث والإنقاذ في سوريا

منذ 36 دقيقة
الجيش اللبناني باشر أعمال البحث والإنقاذ في سوريا

الجيش اللبناني باشر أعمال البحث والإنقاذ في سوريا

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باشر عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني أعمال البحث والإنقاذ في منطقة جبلة المنكوبة في الجمهورية العربية السورية.

يأتي ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنّ المعبر الإلزامي المستخدم لإيصال المساعدات من تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا تضرر من جراء الزلزال.

وصرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي في مؤتمر صحافي في جنيف أن “العملية عبر الحدود نفسها تأثرت”.

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