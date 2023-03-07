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بالصوَر.. الجيش يوقف مطلوبين ويضبط أسلحة في طرابلس

منذ ساعة واحدة
ضبط أسلحة وذخائر

ضبط أسلحة وذخائر

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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 6/3/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الزاهرية – طرابلس المواطن (ع.م.) لإقدامه مع آخرين على إطلاق النار في المنطقة، وشقيقه (ع.م.) لتهديده عناصر الدورية بسلاح حربي، وضبطت في حوزتهما مسدسًا وسلاحًا حربيًّا وكمية من الحشيشة.

على أثر التوقيف، دهمت الدورية مكتبًا عائدًا إلى المواطن (م.م.) من عائلة الموقوفَين، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وأجهزة لاسلكية.

كما أوقفت دورية أخرى في طرابلس المواطن (س.ح.) لمشاركته في إطلاق النار أثناء الإشكال الذي حصل بتاريخ 11/2/2023 في منطقة أبي سمراء وأدى إلى وقوع قتيل وعدد من الجرحى.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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