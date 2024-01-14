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بالصوَر.. الجيش يُساهم بإغاثة المواطنين جرّاء ارتفاع منسوب النهر الكبير

منذ 22 دقيقة
إدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات الجيش إلى بلدة السماقية في عكار

إدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات الجيش إلى بلدة السماقية في عكار

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 14/1/2024، على أثر ارتفاع منسوب المياه في النهر الكبير في الشمال ساهمت قوة من الجيش في أعمال الإغاثة، وعملت بالاشتراك مع عناصر من الصليب الأحمر اللبناني على تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في بلدة السماقية- عكار.

بالإضافة إلى مشاركة الوحدات المنتشرة عملانيًا في تقديم المساعدة للمواطنين المتضررين من جراء السيول والفيضانات في مختلف المناطق اللبنانية.

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