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بالصوَر.. الحوّاط يصل إلى قصر العدل محاطًا بمناصريه

منذ 51 دقيقة
زياد الحواط محاطًا بمناصريه

زياد الحواط محاطًا بمناصريه

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وصل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، صباحًا، للمثول أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في قصر العدل، بعدما ادعت عليه القاضية غادة عون بتهمة القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ.

هذا ورافق الحواط نواب التكتل جورج عقيص ورازي الحاج، وغادة أيوب وعدد من المناصرين.

وقد وجّه عدد من النواب رسائل داعمة للحواط عبر “تويتر”. وغرّد النائب أنطوان حبشي في هذا السياق، قائلًا: “مع زياد، عم نقول عمليًّا بدنا سلطة القضاء مش تسلّط القضاة. بدنا القانون بالقضاء مش آلة قمعية وانتقائية بتحضر أو تحفظ ملفات، غب الطلب للمزايدة والابتزاز. من ٢٩ سنة متل اليوم بالـ ١٩٩٤، سلطة الوصاية حلّت حزب القوات، واليوم متل مبارح، المنظومة بتستعمل القضاء، لتنسف العدالة. ما رح نخليا”!

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