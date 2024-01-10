بالصوَر: العدوّ يقصف منزلًا في كفرشوبا.. والجيش اللبناني يُفشل "مخططًا إسرائيليًا"

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على عددٍ من قرى وبلدات جنوب لبنان، حيث استهدف جيش العدو الإسرائيلي فجر اليوم منزلًا في كفرشوبا-حاصبيا، وعمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ٣:٣٠ ولغاية الساعة ٦:٠٠ من تاريخ اليوم على انتشال جثة شهيد، قالت “سكاي نيوز عربية” إنه عنصر من “حزب الله”، وواصلت إخماد الحريق الذي شب على أثر الاستهداف.

وصباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي غارات على أحراج اللبونة، سمع صداها في صور، كما دوّت صفارات الإنذار في مقر “اليونيفيل”.

كما أغار الطيران المسيّر المعادي على أطراف بلدة الناقورة، وحلّق الطيران الاستطلاعي منذ الليل الفائت وحتى صباح اليوم، بكثافة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وكان العدو جدد مساء أمس وحتى بعيد منتصف الليل، قصفه لأطراف بلدات: الناقورة، يارين، علما الشعب، الضهيرة وعيتا الشعب، بالإضافة إلى جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.

كما أغار الطيران المسير على نفس المكان الذي استهدفه في كروم الزيتون في محيط بلدة الغندورية.

وبعد فشل العدو في إحراق حرش “الراهب” في الأطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب بالقذائف الحارقة والقذائف الضوئية، وشن غارات عنيفة لاقتلاع الأشجار، قام موقع العدو في الراهب بتمديد أنابيب بلاستيكية بطول 200 متر تحتوي مادة البنزين وإحداث فتحات فيها لتنقيط البنزين، من الموقع باتجاه الحرج بمساعدة درون كبيرة ورميه على أغصان الأشجار، تمهيدًا لإحراق الحرش، فسارعت قوة من الجيش إلى تفكيك هذه الأنابيب وتعطيل مفعولها.