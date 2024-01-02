الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 2 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصوَر.. جولة للعماد عون ووزير الجيوش الفرنسية في الطبابة العسكرية

منذ 10 دقائق
جولة لقائد الجيش العماد جوزاف عون ووزير الجيوش الفرنسية في الطبابة العسكرية

جولة لقائد الجيش العماد جوزاف عون ووزير الجيوش الفرنسية في الطبابة العسكرية

A A A
طباعة المقال

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الجيوش الفرنسية Sébastien Lecornu، وجرى البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين، ثم انتقلا إلى الطبابة العسكرية حيث عرض رئيس الطبابة العميد داني بشراوي إيجازًا عن وضعها وإمكاناتها وحاجاتها ومشاريع التطوير التي يجري العمل عليها، وقاما بجولة على الأقسام واطّلعا على سير العمل فيها.

ونوّه الوزير Lecornu بالجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر الطبابة العسكرية، واحترافهم في أداء واجبهم، مشددًا على أولوية دعم الجيش وبخاصة الطبابة العسكرية في ظل التحديات الراهنة.

تأتي هذه الزيارة في سياق مبادرات متعددة قامت بها السلطات الفرنسية لتقديم مساعدات مختلفة إلى الجيش وتعزيز قدراته ولا سيما في مجال الطبابة.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير الإيراني مجتبى أماني
    بري عرض تطوّرات لبنان والمنطقة مع السفير الايراني
    النائب مارك ضو
    ضو: استقالة رئيس بلدية الشويفات "خطر كبير" على المدينة
    تلفريك جونية
    منعاً لمحاولة "لفلفة الموضوع".. شكوى قضائية لمتابعة قضية حادثة التلفريك

    الأكثر قراءة

    طائرة - تعبيرية
    طائرة أقلعت فجر 2024 وحطّت مساء 2023.. وركّابها يحتفلون مرّتين!
    صواريخ "M90"
    غزة تحت النار
    فيديو.. كتائب القسام تمطر تل أبيب بصواريخ "M90"
    رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي
    غزة تحت النار
    لماذا لا يحضر رئيس الأركان الإسرائيلي اجتماعات الحكومة.. قناة إسرائيلية تكشف السبب!