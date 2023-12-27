الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
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بالصوَر - رقعة اشتباكات الجنوب تتوسّع.. وبنت جبيل تستفيق على مجزرة!

منذ 4 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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ارتكب جيش العدو الإسرائيلي قبل منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، مجزرة جديدة في مدينة بنت جبيل، حيث قصفت طائرة حربيّة منزلاً من طابقين مما أدّى إلى تدميره بشكل كامل.

وتبيّن من خلال عمليّة رفع الأنقاض استشهاد الشاب إبراهيم بزي وزوجته شروق وشقيقه علي. فيما تردّد أيضًا عن إصابة شخص آخر كان قرب المنزل المستهدف، وأفيد بأنّه قد يكون والد الشابين.

وأشارت معلومات إلى أنّ إبراهيم الذي يحمل الجنسيّة الأستراليّة كان حضر قبل أيام من أستراليا لاصطحاب زوجته معه إلى حيث يقيم ويعمل.

وهذه المرة الأولى، منذ بدء الحرب في جنوب لبنان، التي يستهدف فيها جيش الاحتلال عُمق مدينة بنت جبيل.

وفي التطورات الميدانية أيضًا، استهدف جيش الاحتلال منزلًا في بلدة كفركلا المواجهة لمستوطنة وموقع المطلة بقذيفة دبابة ميركافا فجر اليوم، كما استهدف العدو تلة حمامص بـ4 قذائف مدفعية.

وكانت مدفعية جيش الاحتلال قصفت أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وشمع وعيتا الشعب وأم التوت والضهيرة ورميش ويارون، كما قصفت بالقنابل الفوسفوريّة أطراف بلدتي بيت ليف والقوزح.

ولم يغب الطيران الاستطلاعي طيلة الليل الفائت، عن القطاعين الغربي والأوسط، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدوديّة المتاخمة للخط الأزرق وصولاً إلى مدينة صور.

وصعّد العدو وتيرة القصف، وعاشت قرى القطاعين الغربي والأوسط ليلاً حامياً حيث اتّسعت رقعة الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال، فيما أغار الطيران المسيّر على سيّارة على طريق بلدة القليلة.

بالمقابل، أفيد عن إطلاق صورايخ من جنوب لبنان باتّجاه مواقع إسرائيليّة في مزارع شبعا والجليل الأعلى.

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