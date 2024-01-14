بالصوَر: سيول وانهيارات وفيضانات.. "أضرار" المنخفض تعصف بلبنان!

أدت الأمطار الغزيرة إلى تشكل السيول في البقاع الشمالي من بلدة الفاكهة جارفة معها التربة، حيث استقرت في نهر العاصي واختلطت الوحول بمياه النهر وغمرت المسامك، ما أدى إلى نفوق عدد كبير من الأسماك، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

فيما أفيد عن فيضان النهر في أنطلياس، بسبب الأمطار الغزيرة.

كما انقطعت الطريق بالكامل بين بحنين وعراي في منطقة جزين، بسبب انجراف الصخور والوحول، وقد عملت فرق الأشغال في اتحاد بلديات جزين على إعادة فتحها.

إلى ذلك، تمكن عناصر من الدفاع المدني، وبعد جهود مضنية استمرت حتى ساعات الفجر، من جرف الأتربة والصخور وإزالة عدد من الأشجار التي كانت قد أعاقت حركة المرور على طريق عام ملتقى النهرين – كفرحيم – دير دوريت – دير القمر في الشوف، نتيجة غزارة الأمطار.

وقد عادت حركة السير إلى طبيعتها بعد إزالة مخلفات الانهيارات الصخرية والترابية والأشجار.

كذلك نفذ عناصر الدفاع المدني المنتشرين على الأراضي اللبنانية كافة خلال ساعات الليل المهام التالية، إبان المنخفض الجوي المستمر تأثيره على لبنان وهي :

– إزالة مخلفات الانهيارات الصخرية والترابية عن طرقات المناطق التالية: قرطبا، مار شعيا – المتن، (ملتقى النهرين – كفرحيم – دير دوريت – دير القمر)، عرمون – عاليه، جورة ارصون – رأس المتن، قرنايل.

– جرف الثلوج لتسهيل حركة المرور على طريق عام كفردبيان – فقرا – عيون السليمان.

– سحب مياه من داخل المنازل في قب الياس وجديتا – البقاع.

– سحب سيارات جراء تبرك المياه على الطرقات في الباشورة.

– إنقاذ مواطنين جراء تشكل السيول في برجا.

ويواصل عناصر الدفاع المدني تلبية نداءات الإغاثة على مدار الساعة إثر ورود الاتصال إلى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم ١٢٥ للتبليغ عن أي طارئ.

٣/٣ – انقاذ مواطنين جراء تشكل السيول في برجا. ويواصل عناصر الدفاع المدني تلبية نداءات الإغاثة على مدار الساعة اثر ورود الاتصال الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم ١٢٥ للتبليغ عن اي طارئ. — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 14, 2024

من جانبه، أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر “إكس”، إلى أنّ “آليات مراكز جرف الثلوج التابعه لوزارة الأشغال العامة والنقل تعمل ليلًا نهارًا وبشكل متواصل على رفع الثلوج عن الطرقات الجبلية”.

اليات مراكز جرف الثلوج التابعه لوزاره الاشغال العامه والنقل تعمل ليلا نهارا وبشكل متواصل على رفع الثلوج عن الطرقات الجبليه.

إن وزارة الاشغال العامة والنقل تجدد مناشدتها للمواطنين السالكين بآلياتهم على تلك الطرقات بضرورة التقيّد بإرشادات وتوجيهات القوى الامنية ، وذلك حفاظاً على… pic.twitter.com/MULcYBi3hQ — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) January 14, 2024

وأضاف: “إن وزارة الأشغال العامة والنقل تجدد مناشدتها للمواطنين السالكين بآلياتهم على تلك الطرقات، بضرورة التقيّد بإرشادات وتوجيهات القوى الأمنية، وذلك حفاظًا على سلامتهم”.