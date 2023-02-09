بالصوَر.. فرق الإنقاذ اللبنانيّة تواصل أعمال البحث في سوريا وتركيا

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر” أنّ عناصر المجموعتين التابعتين لفوج الهندسة في الجيش اللبناني، تواصل لليوم الثالث على التوالي أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، بالتعاون مع عناصر من الصليب الأحمر والدفاع المدني.

يواصل عناصر المجموعتين التابعتين لفوج الهندسة في الجيش اللبناني لليوم الثالث على التوالي أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، بالتعاون مع عناصر من الصليب الأحمر والدفاع المدني.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/vISctqRmrc — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 9, 2023