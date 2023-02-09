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بالصوَر.. فرق الإنقاذ اللبنانيّة تواصل أعمال البحث في سوريا وتركيا

منذ 48 دقيقة
أعمال البحث والإنقاذ

أعمال البحث والإنقاذ

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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر” أنّ عناصر المجموعتين التابعتين لفوج الهندسة في الجيش اللبناني، تواصل لليوم الثالث على التوالي أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، بالتعاون مع عناصر من الصليب الأحمر والدفاع المدني.

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