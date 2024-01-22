بالصوَر.. قوى الأمن تُحبط "عمليّة احترافيّة" لتهريب كبتاغون إلى دولة عربية

أحبط مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا، في وحدة الشرطة القضائية، عملية تهريب 418,380 حبة كبتاغون مخبّأة بطريقة احترافية، داخل عوارض خشبية ومحمّل عليها ماكينات للأعلاف، كانت معدّة للتهريب بواسطة الشحن البحريّ إلى إحدى الدول العربية.

وأكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ – شعبة العلاقـات العامة، في بلاغ، توقيف صاحب شركة الشحن وهو لبنانيّ الجنسية.

وأوضحت أنّه تم الكشف عن هُويات المتورطين بعملية تهريب الكبتاغون من لبنان، بحيث تبيّن أنهما عراقيا الجنسية بالاشتراك مع شخص لبنانيّ الجنسية.

وأشارت إلى أنّه، بعد التنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي، في صيدا والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، أطبقت قوة من المجموعة الخاصة في محلة الحمرا على أحد أفراد الشبكة، وتمكّنت من توقيفه وهو من الجنسية اللبنانية.

وتبيّن أيضًا وجود شبكة لترويج الكريستال ميث ومادة GHB المخدّرة.

وتمكّن المكتب المذكور وبمؤازرة قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، من توقيف المروّج في منطقة الحمرا وهو سوريّ الجنسية، وضُبِطَ بحوزته كمية من الكريستال ميث مقسّمة داخل أكياس ومعدة للبيع، وميزان حساس، حيث تبيّن أنهما كانا يقومان بترويجها لعدد من نزلاء الفنادق.

واعترفا أنّ شخصًا لبنانيّ الجنسية هو المسؤول عن تأمين كميات الـ “GHB” المخدّرة وأُوقف واعترف باستحصاله عليها من شخص لبناني ملقب بـ “moe”.

وتمكّن مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في صيدا من توقيف الأخير في محلة عين الرمانة، وضبط بحوزته 46،2غ من الكريستال ميث مقسمة داخل مظاريف، 2،9 غ ماريجوانا، 10 حبات ” XANAX”، 5 حبات ليريكا، 6 حبات سولباديين، ميزان حساس عدد 7، 10 ليتر من مادة الـ ” GBL” المخدّرة.

واعترف بأنه استحصل عليها من هولندا.

وأكّدت المديرية أنّه أجري المقتضى القانونيّ بحقهم وأودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته، كما تم تعميم بلاغي بحث وتحر دائم بحق المتورطين من الجنسية العراقية.