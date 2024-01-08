بالصّور.. شاشات مطار رفيق الحريري الدولي تعود إلى العمل

عادت شاشات مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى العمل تدريجيًا، وذلك بعد الخرق الذي تعرّض له المطار أمس الأحد.

وكان وزير الأشغال علي حمية قد لفت في مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة للطيران المدني، اليوم الإثنين، إلى أنّ “المطار يعمل بشكل طبيعي اليوم، ولم يكن هناك أي مشكلة بخصوص الرحلات الجوية”، موضحًا أن “حوالى 70 في المئة من شاشات المطار باتت تعمل كالسابق ويُعمل على الأخرى بشكلٍ متتالٍ”.

وقال: “نحن إدارة رسمية وعلينا تفعيل الأمن السيبراني، وما حدث ليس له علاقة بأي إهمال، وقد حصل بعض الأضرار والعمل جار لتصحيحها”.

أضاف: “هناك إجراءات احترازية، فقد فصلنا الإنترنت عن المطار وذلك لحصر الأضرار”.

وردًا على سؤال عن تحديد نوع الخرق، قال: “العمل جار مع الأجهزة الأمنية المختصة، والإجابة ستكون خلال أيام لتحديد إذا كان الخرق داخليًا أو خارجيًا”.

وأعلن أن “التحدّي اليوم هو أن نقوم بإجراءات جذرية وتأمين التمويل لها لكي لا يتكرر ما حدث ونكون 99 في المئة في أمان”.