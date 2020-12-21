استمع لاذاعتنا

بالفيديو: أبيض يروي قصّة المريض “ميساك”… الأمل كان أقوى

منذ 10 دقائق
فراس ابيض

فراس ابيض

A A A
طباعة المقال

كتب مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قصة ملهمة عن مريض أصيب بكورونا ودخل العناية الفائقة، ليعود ويتغلب على الفيروس ويخرج الى منزله متعافياً.

وغرّد أبيض قائلاً: ما بين قلة المسؤولية وتدني نسبة الالتزام باجراءات السلامة، وارتفاع اعداد المصابين، وظهور طفرة جينية في فيروس الكورونا تساعد على سرعة الانتشار، وما نسمعه من البلاد الاخرى عن الصعوبات اللوجستية في نشر اللقاح، وعدم تقبله من البعض، اخبار مؤسفة. لكن بالمقابل، هنالك ميساك.

وأضاف: ميساك، مريضنا، اصيب بالكورونا، توقف قلبه عن العمل، لكن الفريق المعالج في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لم يفقد الامل، وبعد اسابيع في العناية المركزة خرج الى المنزل، وارسل هذا الفيديو مع موافقة على نشره. كل التعب يزول عند رؤية المريض بخير وكل التقدير للعاملين في الخطوط الامامية.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    سعر صرف الدولار مقابل الليرة
    صيدلية
    650 ألف عائلة لبنانية بحاجة للمساعدة مع التوجه لترشيد ورفع الدعم
    حريق كبير في مولد كهربائي بصيدا
    حريق كبير في مولد كهربائي بصيدا… و10 حالات اختناق!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البطلينوس (المسمى بثقب المفتاح)
    بالفيديو.. تعرف على أغرب مخلوقات البحار وأكثرها فائدة وأغلاها سعراً!
    عائلة حاولت الهروب من لبنان، تعيش في غرفة واحدة في طرابلس
    الموت من أجل حياة أفضل: على متن “قوافل الموت” اللبنانية إلى أوروبا
    تطبيق تيلغرام
    هذه الخاصية في تطبيق تليغرام “حرام شرعا”