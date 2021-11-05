بالفيديو.. أزمة خطير تضرب الأسماك في ميناء صيدا!

عُثر صباح اليوم في ميناء الصيادين في عاصمة الجنوب صيدا على كميات من الأسماك صغيرة الحجم ومتعددة الأنواع تطفو على سطح الماء.

وأكد مصادر في ميناء صيدا أن “نفوق هذه الكميات من الأسماك التي تعيش في حوض ميناء الصيادين يعود الى فتح مجاري المياه الصحية لتصب في الميناء عوضًا عن ضخها كما جرت العادة الى محطة تكرير الصرف الصحي الكائنة في محلة سينيق جنوب صيدا”، مشيرة الى أن هذا الاحتمال يعود إمّا لتعطّل محطات الضخ وإمّا لعدم تشغيلها بسبب نفاد مادة المازوت أو بسبب التقنين الكهربائي.

من جهته لفت رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا كامل كزبر، الى انها “ليست المرة الاولى التي يحصل مثل هذا الامر، فقد لاحظنا ذلك منذ نحو شهر، واليوم تكرر بهذه الكمية”.

وعن سبب نفوق الاسماك، قال كزبر: “يوجد مصب لتكرير مياه الصرف الصحي في المكان، وأتخوف من تسرب مواد كيميائية في هذا المصب أثرت على الاسماك وأدت الى نفوقها، باعتبار ان المصب موجود منذ زمن والمياه الاسنة لا تؤثر عادة على حياة هذا النوع من السمك”.

وأعلن “اننا كجمعية، تواصلنا مع ادارة معمل تكرير مياه الصرف الصحي في سينيق وأبلغناها بالامر وبضرورة المعالجة”، مشيرا الى ان “المعمل كان يعاني من نقص في مادة المازوت التي أثرت على تشغيل الشفاطات والمضخات، وقد وعدوا بمتابعة الامر ومعالجة الخلل”.

وناشد كزبر كلا من وزارتي الطاقة والزراعة “معالجة هذه المشكلة في اسرع وقت، حفاظا على الثروة السمكية، وفتح تحقيق بالموضوع لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء نفوق هذه الكمية من الاسماك”.

وقد لفت مدير محطات الصرف الصحي في منطقة صيدا وممثل الشركة الملتزمة بصيانة وتشغيل هذه المحطات، مؤسسة سابا مخلوف للتعهدات التجارية، ديب متري الى ان “تقنية عملنا في تكرير المياه تتمثل باستقبال المياه الاسنة وضخها الى المحطة الرئيسية في سينيق ومن ثم نعود ونضخها في مياه البحر على بعد مئتي متر وعمق 27 مترا، ولم يتغير الأمر، الا اننا نعاني ومنذ نحو ثلاثة اشهر نقصا في مادة المازوت لتشغيل مولدات الضخ نتيجة عدم توفر السيولة اللازمة، الامر الذي اضطرنا الى استقبال المياه وضخها عبر محطتي m1و m3 ومن ثم ضخها مباشرة الى مياه البحر بدل ضخها الى المحطة الرئيسية”.

وقال: “ان هذه التقنية، والتي هي بعلم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، لا تؤثر بطبيعة الحال على الثروة السمكية ولا يمكن ان تكون سببا في نفوق هذه الكمية من الاسماك”، مشيرا الى ان “هناك امكانية اختلاط مياه الصرف الصحي مع ما يصدر عن معامل موجودة في المنطقة تحمل مواد معينة وقد تكون تسببت بنفوق الاسماك وليس بطريقة عمل المعمل”.

من جهته كلف المدعي العام البيئي في الجنوب القاضي رهيف رمضان مفرزة شواطىء الجنوب في قوى الأمن الداخلي بفتح تحقيق في قضية نفوق كميات كبيرة من صغار السمك في حوض ميناء الصيادين في صيدا . وطلب القاضي رمضان من ” الشواطىء ” التواصل مع المركز الوطني لعلوم البحار لتكليف خبير من قبلها لأخذ عينات من الأسماك النافقة واخضاعها للفحص من اجل تحديد السبب الحقيقي لنفوقها وليبنى على الشيء مقتضاه .