بالفيديو: أميركا مستمرة بمساعدة لبنان

في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” ، اكدت السفارة الأميركية في بيروت على ” استمرار الحكومة الأميركية بمساعدة لبنان على مواجهة وباء كوفيد-19 والمتضرّرين من انفجار 4 آب عبر توفير الدعم لمراكز الرعاية الصحية الأولية، تأمين المستلزمات الأساسية لعزل المنازل والمساعدات المالية للإصلاحات الطفيفة”.
وأرفقت التغريدة بفيديو يوثّق ما قامت به السفارة في هذا المجال.
تستمر الحكومة الأميركية بمساعدة لبنان على مواجهة وباء كوفيد-19 والمتضرّرين من انفجار ٤ آب عبر توفير الدعم لمراكز الرعاية الصحية الأولية، تأمين المستلزمات الأساسية لعزل المنازل والمساعدات المالية للإصلاحات الطفيفة. pic.twitter.com/A52UdQ0tBH
— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) November 2, 2020