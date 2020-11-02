استمع لاذاعتنا

بالفيديو: أميركا مستمرة بمساعدة لبنان

منذ 9 دقائق
السفارة الأمريكية في عوكر

السفارة الأمريكية في عوكر

A A A
طباعة المقال

في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” ، اكدت السفارة الأميركية في بيروت على ” استمرار الحكومة الأميركية بمساعدة لبنان على مواجهة وباء كوفيد-19 والمتضرّرين من انفجار 4 آب عبر توفير الدعم لمراكز الرعاية الصحية الأولية، تأمين المستلزمات الأساسية لعزل المنازل والمساعدات المالية للإصلاحات الطفيفة”.

وأرفقت التغريدة بفيديو يوثّق ما قامت به السفارة في هذا المجال.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    باسيل
    باسيل ينفي أي تدخل في عملية تشكيل الحكومة
    عصابة متخصصة بسرقة أغطية الريغارات
    عصابة متخصصة بسرقة أغطية الريغارات في قبضة فوج حرس بيروت
    لقاء سيدة الجبل - لبنان- أرشيف
    لقاء سيدة الجبل طالب باسقاط المنظومة الحاكمة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منشور نور محمدوف يثير غضب الفرنسيين
    منشور نور محمدوف يثير غضب الفرنسيين بعد “لايك” بنزيمة ولاعبين في المنتخب
    صورة توضيحية في زمن كورونا
    كورونا
    تطبيق ذكي سيحدث نقلة نوعية في الصراع ضد كورونا
    عناصر ينتمون لحزب الله
    ‏من مصادر تمويل حزب الله: القتل وتجارة الأعضاء بالتفاصيل !