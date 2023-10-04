بالفيديو.. أوتوستراد الضبية ينجو من "كارثة مؤكدة"

نشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، فيديو على منصة “إكس”، أرفقه بالآتي:

“مفاجأة قناة فرفوري الضبية صباح هذا اليوم باكرًا 4/10/2023، السيل جرف معه إضافة إلى الأتربة والرمول وأغصان الأشجار والنفايات، قساطل مياه ضخمة جدًا، كان يمكنها أن تقفل مجاري التصريف على الأوتوستراد وتسبب بكوارث مؤكدة”.

" مفاجأة قناة فرفوري " الضبية صباح هذا اليوم باكراً ٤-١٠-٢٠٢٣ :

السيل جرف معه إضافة الى الأتربة والرمول واغصان الأشجار والنفايات، قساطل مياه ضخمة جداً ، كان يمكنها ان تقفل مجاري التصريف على الأوتوستراد وتسبب بكوارث مؤكدة pic.twitter.com/9oJ1ugqhNt — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 4, 2023

وكان حمية قد قال في منشور سابق اليوم: “وسائل الإعلام: زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرقات. وزارة الأشغال: الصورة تتكلم، نفايات مكدسة على مجرى مياه الأمطار عملنا أمس وقبل الأمس وقبل بأسبوع، بالتعاون مع بلدية الغبيري، على تنظيفها ونعمل على إعادة تنظيفها اليوم”.

حمية أضاف: “كلّ تجمعات المياه التي حصلت على طريق المطار، محطة الرحاب، الشفروليه، نفق مار مخايل، وغيرها وغيرها سببها واحد: نفايات تكدست على أغطية مصافي الريغارات.. الحل التحلّي بالمسؤولية وعدم رمي النفايات من السيارات على الطرقات”.

وسائل الاعلام "زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرقات*.

وزاره الاشغال "الصوره تتكلم نفايات متكدسه على مجرى مياه الامطار عملنا أمس وقبل الامس وقبل باسبوع … بالتعاون مع بلديه الغبيري على تنظيفها ونعمل على اعاده تنظيفها اليوم " pic.twitter.com/CaEff42z7q — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 4, 2023