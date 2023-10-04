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بالفيديو.. أوتوستراد الضبية ينجو من "كارثة مؤكدة"

منذ 43 دقيقة
أوتوستراد الضبية

أوتوستراد الضبية

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نشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، فيديو على منصة “إكس”، أرفقه بالآتي:

“مفاجأة قناة فرفوري الضبية صباح هذا اليوم باكرًا 4/10/2023، السيل جرف معه إضافة إلى الأتربة والرمول وأغصان الأشجار والنفايات، قساطل مياه ضخمة جدًا، كان يمكنها أن تقفل مجاري التصريف على الأوتوستراد وتسبب بكوارث مؤكدة”.

وكان حمية قد قال في منشور سابق اليوم: “وسائل الإعلام: زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرقات. وزارة الأشغال: الصورة تتكلم، نفايات مكدسة على مجرى مياه الأمطار عملنا أمس وقبل الأمس وقبل بأسبوع، بالتعاون مع بلدية الغبيري، على تنظيفها ونعمل على إعادة تنظيفها اليوم”.

حمية أضاف: “كلّ تجمعات المياه التي حصلت على طريق المطار، محطة الرحاب، الشفروليه، نفق مار مخايل، وغيرها وغيرها سببها واحد: نفايات تكدست على أغطية مصافي الريغارات.. الحل التحلّي بالمسؤولية وعدم رمي النفايات من السيارات على الطرقات”.

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