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بالفيديو: إحباط عملية تهريب أدوية مدعومة إلى مصر داخل مكبر صوت

منذ 6 دقائق
تهريب أدوية مدعومة إلى مصر

تهريب أدوية مدعومة إلى مصر

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في إطار الحدّ من عمليّات تهريب الادوية المدعومة الى خارج الأراضي اللبنانية نظراً لحاجة المواطنين اليها لما له من انعكاسات سلبيّة على الاقتصاد اللبناني والمصلحة العامة أعلنت اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “بتاريخ 06-11-2020، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب كميّة من الأدوية الى مصر كانت مخبّأة داخل مكبّر صوت، وتوقيف المدعو ا. ع. (مواليد عام 1968، مصري) وقد ضبط بحوزته /100/ ظرف Panadol، /42/ ظرف Colchicine، /19/ ظرف Solpadeine،/12/ ظرف Lasix، و/6/ مظاريف Sabril.

وبالتحقيق معه من قبل فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي، أفاد بأنه استلم مُكبّر الصّوت من أحد أصدقائه المصري الجنسيّة من دون ان يعلم ما يوجد بداخله، وطلب مِنهُ نقل المكبّر إلى ذويه في مصر.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المُختصّ”.

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