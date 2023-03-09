بالفيديو.. إحباط عمليّة تهريب مخدّرات مخبّأة بطاولات خشبيّة إلى أوروبا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنّه “في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات، وخصوصًا عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي.

توافرت معلومات لهذا المكتب عن محاولة تهريب كميّة من المواد المخدّرة مخبأة بطريقة محترفة ومموّهة في داخل ثلاث طاولات من الخشب إلى إحدى الدول الأوروبية.

بتاريخ 27/2/2023، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت عناصر المكتب من توقيف الشخصين اللذين حضرا لتسليم الطّرد الى شركة الشحن، وهما:

– ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

– ن. ح. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبنانية)

بتفتيش الطّرد، عُثر في داخلة على ١٤.٣٨ كلغ من مادّة حشيشة الكيف.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

إحباط عمليّة تهريب كميّة من المخدرّات داخل ثلاث طاولات خشبيّة إلى إحدى الدول الأوروبيّة، ومكتب مكافحة المخدّرات يلقي القبض على المتورّطَيْن، ويضبط موادًا ممنوعة.https://t.co/g8tHitkJF3#قوى_الأمن #الأمن_أمانة#تجار_الموت pic.twitter.com/yxj10cCbRF — قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 9, 2023