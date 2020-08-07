بالفيديو – إرادة الحياة أقوى من الموت… انشال امرأة على قيد الحياة من تحت الركام

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر الجيش الذين ينتشلون امرأة لا تزال على قيد الحياة، ويبدو ان بنيتها الجسدية لا تزال سليمة.

فبعد 3 أيام، صمدت تلك الامرأة، لأن إرادة الحياة اقوى بكثير من الموت.

وهزّ بعد ظهر الثلاثاء انفجار مشين في مرفأ بيروت وصفته الصحافة العالمية بـ”هيروشيما بيروت” نتج عنه أكثر من 100 شهيد وأكثر من 5000 جريح وعدد من المفقودين.

وتأتي هذه الفاجعة نتيجة فساد السلطة الحاكمة وتهميشها لحياة الناس ووضع السرقة ونهب المال العام أولوية في نهجها السياسي والمحاصصاتي.

بالفيديو بعد 3 أيام… إنتشال امرأة من تحت الركام لا زالت حية! تمكن عناصر من الجيش اللبناني من سحب إمرأة على قيد الحياة من تحت ركام، بعد ثلاثة أيام على وقوع تفجير مرفأ بيروت المدمر pic.twitter.com/DRv1Z9nUIh — Al-Hadeel- الهديل #الكمامة_بتحمي (@AlHadeelMag) August 7, 2020