بالفيديو – إرادة الحياة أقوى من الموت… انشال امرأة على قيد الحياة من تحت الركام

أضرار انفجار بيروت
أضرار انفجار بيروت

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر الجيش الذين ينتشلون امرأة لا تزال على قيد الحياة، ويبدو ان بنيتها الجسدية لا تزال سليمة.

فبعد 3 أيام، صمدت تلك الامرأة، لأن إرادة الحياة اقوى بكثير من الموت.

وهزّ بعد ظهر الثلاثاء انفجار مشين في مرفأ بيروت وصفته الصحافة العالمية بـ”هيروشيما بيروت” نتج عنه أكثر من 100 شهيد وأكثر من 5000 جريح وعدد من المفقودين.

وتأتي هذه الفاجعة نتيجة فساد السلطة الحاكمة وتهميشها لحياة الناس ووضع السرقة ونهب المال العام أولوية في نهجها السياسي والمحاصصاتي.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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