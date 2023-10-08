بالفيديو.. إسقاط "مسيّرة" تسلّلت من لبنان إلى الأراضي المحتلّة

تسللت مسيّرة من الأراضي اللبنانية إلى شمال الأراضي المحتلة، حيث أسقطها الجيش الإسرائيلي بصاروخ “باتريوت”.

في هذا الإطار، أفادت مصادر إسرائيلية أنّ منظومة باتريوت اعترضت مسيرة أُطلقت من الجانب اللبناني باتجاه صفد.

إلى ذلك، تجدد القصف الإسرائيلي على محيط مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، عصر اليوم. فيما عمدت طائرة مسيرة تابعة للعدو إلى إطلاق صاروخ جو أرض في محلة الخريبة خراج بلدة راشيا الفخار، قضاء حاصبيا.

ووسط ارتفاع المخاوف من التصعيد مع حزب الله على الجبهة الشمالية، نصحت إسرائيل رعاياها في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، بإخلاء منازلهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.