بالفيديو: إشكال وإطلاق نار في المنية يمتد لإحراق مخيم كامل للاجئين السوريين

وقع مساء اليوم إشكال تخلّله إطلاق نار على الأتوستراد الدولي في منطقة المنية أمام مطعم النابلسي بين عدد من الأشخاص من “آل المير” من جهة وعدد من الأشخاص السوريين من جهة أخرى، حيث تطوّر هذا الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار.

وتحدث شهود عيان عن أن سبب الأشكال في مخيم دينة في منطقة المنية هو خلاف فردي بين اللاجئين الموجودين ضمن المخيم و هم اغلبهم من العمال الذين لديهم اعمال مع آل المير وتطور الاشكال لتضارب بينهم مما ادى الى رد من ال المير و احراق المخيم.

وعلى الفور توجهت دورية من الجيش اللبناني إلى المكان وتعمل على تطويق الإشكال، فيما أفيد عن وقوع عدد من الجرحى نقلوا الى مستشفى الخير في المنية.

يشار إلى أن المخيم المحترق في يحتوي على ما يقارب 50 خيمة، ولاحقا وعلى على خلفية الحادثة تم سماع انفجارات في منطقه المنيه ناتجة عن احتراق خيم السوريين وانفجار قوارير الغاز الموجودة لديهم.