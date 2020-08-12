بالفيديو – إليسا تنهار بالبكاء مع الإعلامي وائل الابراشي… “كلن يعني كلن”

إليسا
إليسا

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بعد الكارثة التي حلّت في لبنان عامة وبيروت وسكانها خاصة، تأثر الفنانون والإعلاميون، إذ أبدوا آراءهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق، كانت الفنانة اللبنانية إليسا الأكثر اندفاعاً كما اعتاد جمهورها. ولم تتمالك الفنانة إليسا دموعها خلال مداخلتها مع الاعلامي المصري وائل الابراشي، فغصّت بالدمع وهي تتحدث عن انفجار بيروت والمأساة التي عاشها الشعب اللبناني واستشهاد الاطفال والشباب.

ورددت مجدداً إليسا شعار “كلن يعني كلن”، واعتذرت عن عدم قدرتها على متابعة المداخلة الهاتفية بسبب تأثّرها، مؤكدة أنّ العالم يعلم أنّ الشعب محب للحياة ومثقف ويحب الفن والإبداع، وكل ما هو جميل، ولم يعتد الذل.

وشكرت كل من قدّم المساعدات، لكنّها عبّرت عن حزنها وقالت إنّ مشاهدة تقديم المساعدات على التلفزيون مذل.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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