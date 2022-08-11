بالفيديو: احتجاز رهائن وتهديد بالقتل في هذا المصرف!

يشهد مصرف “فدرال بنك” في منطقة الحمرا، عملية احتجاز موظفين وعملاء.

وفي التفاصيل، دخل شخص مسلّح طالب بتسليمه أمواله التي تبلع 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحاً حربياً ومادة البنزين مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع.

كما أشهر السلاح في وجه مدير الفرع. وحضرت القوى الأمنية والجيش الى المكان، ولكنها لم تدخل الى الفرع بسبب إقفاله من المعتدي.

تعرض فرع "فدرال بنك" في منطقة الحمرا, اليوم الخميس, إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلّح طالب بتسليمه أمواله وبحوذته مادة شديدة الالتهاب مهددًا بإشعال نفسه ومن في الفرع, وقد أطلق لغاية تاريخه 3 طلقات. pic.twitter.com/MQ22LeexGI — Fouad khreiss (@fouadkhreiss) August 11, 2022