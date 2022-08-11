الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: احتجاز رهائن وتهديد بالقتل في هذا المصرف!

منذ 22 ثانية
شارع المصارف

شارع المصارف

A A A
طباعة المقال

يشهد مصرف “فدرال بنك” في منطقة الحمرا، عملية احتجاز موظفين وعملاء.

وفي التفاصيل، دخل شخص مسلّح طالب بتسليمه أمواله التي تبلع 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحاً حربياً ومادة البنزين مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع.

كما أشهر السلاح في وجه مدير الفرع. وحضرت القوى الأمنية والجيش الى المكان، ولكنها لم تدخل الى الفرع بسبب إقفاله من المعتدي.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف
    يمتهن سرقة السيارات ونقلها بشكل شبه يومي من بيروت إلى البقاع
    جوزف سبيتيري
    السفير البابوي: الحياد على طاولة البحث
    البابا فرنسيس
    هل سيزور البابا فرنسيس لبنان قريباً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النائب علي حسن خليل
    حجز احتياطي على أملاك "علي حسن خليل" بقيمة 100 مليار ليرة!!
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!
    كأس العالم لكرة القدم 2022 - قطر
    قطر.. كأس العالم 2022 ينطلق قبل موعده الأصلي