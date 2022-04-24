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بالفيديو… اشكال كبير في عائشة بكار وسقوط جريح!

24 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 9:19 مساءً
عمليات دهم لمنازل مطلقي النار

عمليات دهم لمنازل مطلقي النار

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وقع اشكال كبير تخلله اطلاق نار كثيف مساء اليوم الأحد، في محلة عائشة بكار بالعاصمة بيروت, بين عائلتين، نتج عنه جريح.

وبحسب المعلومات, ان الاشكال وقع بين “ط. ع” و “آل.أ” من دون معرفة الأسباب بعد.

وعلى اثر الاشتباكات قطع أصحاب المولدات الكهرباء عن المنطقة.

وناشد أهالي المنطقة الجيش التدخل لحمايتهم ومنع تفاقم الأمور.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش اللبناني عن “عودة الأوضاع الى ماكنت عليه بعد تدخله اثر تجدد الاشكال في منطقة عائشة بكار- بيروت بين افراد من عائلتي عيسى واحمد تخلله اطلاق نار وسقوط جريح”.

وأضاف الجيش في بيان أنه “ينفذ عمليات دهم منازل مطلقي النار لتوقيفهم”.

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