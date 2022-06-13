بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا

أفادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن اكتشاف مغارة تقع في جبل بلدة خربة قنافار – البقاع الغربي، حيث قامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة باستكشاف المغارة، بالتعاون مع الناشط البيئي جرجس عباس وبلدية المنطقة.

وبحسب مصلحة الليطاني، تقع المغارة على ارتقاع 1100 متر عن سطح البحر، ويتم الوصول اليها عبر السير على الأقدام ومن ثم الزحف 10 امتار (متقطعة)، ثم التسلق لارتفاع 3 امتار في المرحلة الاولى و4 امتار في المرحلة الثانية، ثم النزول بواسطة الحبال لعمق 4 أمتار، ثم الهبوط لحوالي 10 أمتار إلى أن يتم الوصول إلى الشلال (المسافة التقريبية من باب المغارة الى الشلال حوالي 100 متر).

ووفقاً للمصلحة، فقد بدا واضحاً نقاوة المياه وبرودتها وسرعة هبوطها من الشلال الذي هو عبارة عن قسمين: قسم غزير تم تقديره بحوالي 150 ليتر في الثانية وقسم ضعيف بحوالي 20 ليتر في الثانية. وعند نقطة مصب الشلال تتشكل بركة صغيرة بطول ثلاثة امتار وعرض مترين تقع في تجويف صخري. وقد تم أخذ عينة من المياه لتحليلها في مختبرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وتتميز المغارة بالتكوّنات الصخرية والكلسية الشبيهة بمغارة جعيتا والتي تتقلص كل ما تم التعمق الى داخلها وصولا الى المياه والشلال. المنطقة جبلية بامتياز تتميز بالهدوء والهواء المنعش واللطيف (صيفا) يتخللها الصخور واشجار السنديان والزعرور.

كما تمت ملاحظة وجود بناء منخفض السقف ينتهي بجوف الجبل يعود الى زمن الانتداب الفرنسي.

📍| خربة قنافار، البقاع الغربي

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قامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة باستكشاف المغارة الواقعة في جبل بلدة #خربة_قنافار، بالتعاون مع الناشط البيئي جرجس عباس وبلدية المنطقة.#المصلحة_الوطنية_لنهر_الليطاني#مصلحتك_من_مصلحة_الليطاني pic.twitter.com/eKUVjSb1N4 — LRA Litani River Authority (@LRALitani) June 13, 2022