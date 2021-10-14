بالفيديو: “الثنائي الشيعي” يُشعل الشارع.. إطلاق نار وتكسير سيارات!

شهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث تجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” قبل التوجه الى الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.

وتوتر الوضع في منطقة الطيونة وسط استنفار شديد لدى مناصري حركة أمل وحزب الله، حيث حصل اطلاق نار وتكسير سيارات، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

وشهدت بيروت، توترا غير مسبوق على وقع تنفيذ أنصار حزب الله وحركة أمل احتجاجات أمام قصر العدل ومنطقة الطيونة ضد المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ، القاضي طارق بيطار.

وسُمع دوي انفجارين على الأقل بعد اندلاع عنف واشتباكات في الطيونة قرب موقع الاحتجاج في منطقة العدلية، فيما أفاد الصليب الأحمر بسقوط قتيلين و20 جريحا.

وعقد وزير الداخلية اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي من أجل ضبط الأوضاع الأمنية.

بدوره، دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي للهدوء بعد أعمال العنف الخطيرة التي وقعت في توقيت حساس للبلاد، وفي منطقة حساسة أيضاً.

كما شدد على ضرورة محاسبة وملاحقة أي مطلق للرصاص.

في حين انتشر عناصر الجيش بكثافة في منطقة الطيونة لتطويق العنف، طالبين من المدنيين إخلاء كافة الشوارع.

كما أكد الجيش أنه سيطلق النار على أي مسلح في الطرقات.

في المقابل، انتشر عناصر مسلحون من حزب الله وأمل في المناطق المحيطة بالمكان (ضواحي بيروت)، بحسب ما أفادت مراسلة العربية.

يذكر أن هذا العنف والاشتباكات اليوم أتت بعد أن احتشد مناصرون للحزبين الحليفين (أمل وحزب الله) أمام قصر العدل في بيروت للاحتجاج ضد القاضي بيطار، مطالبين بكف يده، بعد أن أصدرت محكمة التمييز اليوم وللمرة الثانية قرارا برفض طلب تقدم به وزيران من أجل تنحيته عن قضية انفجار المرفأ الدامي.

وعلى مر الأيام الماضية، وجه زعيم حزب الله، حسن نصرالله، انتقادات حادة للقاضي، متهما إياه بعدم الحيادية، بعد أن استدعى وزراء ومسؤولين يدورون في فلك الحزب.