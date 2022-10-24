الأثنين 28 ربيع الأول 1444 ﻫ - 24 أكتوبر 2022 |
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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يضبط 30 كيلو غرام من المخدرات قادمة من لبنان

منذ ساعة واحدة
الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

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أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي. أنّ القوات الإسرائيلية رصدت اللية الماضية محاولة تهريب مخدّرات وأسلحة إلى داخل إسرائيل عبر لبنان.

وقال أدرعي في تغريدة عبر تويتر:

“رصدت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة تنفيذ عملية تهريب مخدرات وأسلحة. من لبنان إلى داخل إسرائيل بالقرب من منطقة الحاصباني”.

وأضاف: “هرعت قوات الجيش للمكان وقامت باعتقال مشتبهٍ فيه وعثرت على مسدسيْن ونحو 30 كيلوغراماً من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 800 ألف شيقل جديد”.

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