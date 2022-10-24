بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يضبط 30 كيلو غرام من المخدرات قادمة من لبنان

أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي. أنّ القوات الإسرائيلية رصدت اللية الماضية محاولة تهريب مخدّرات وأسلحة إلى داخل إسرائيل عبر لبنان.

وقال أدرعي في تغريدة عبر تويتر:

“رصدت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة تنفيذ عملية تهريب مخدرات وأسلحة. من لبنان إلى داخل إسرائيل بالقرب من منطقة الحاصباني”.

وأضاف: “هرعت قوات الجيش للمكان وقامت باعتقال مشتبهٍ فيه وعثرت على مسدسيْن ونحو 30 كيلوغراماً من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 800 ألف شيقل جديد”.

#عاجل رصدت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة تنفيذ عملية تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان الى داخل إسرائيل بالقرب من منطقة الحاصباني. لقد هرعت قوات الجيش للمكان وقامت باعتقال مشتبهًا فيه وعثرت على مسدسيْن ونحو 30 كيلوغرام من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 800 ألف شيقل جديد. pic.twitter.com/ocXmLqoaab — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 24, 2022