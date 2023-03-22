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بالفيديو.. السفيرة الأميركيّة تُهنئ المسلمين بعباءة نُقش عليها أحرف عربيّة

منذ ساعة واحدة
دوروثي شيا

دوروثي شيا

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بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نشرت السفارة الأميركية في بيروت فيديو للسفيرة دوروثي شيا من مدينة صيدا، حيث ظهرت بعباءة نُقش عليها أحرف عربية، وهنّأت اللبنانيين بحلول الشهر المبارك قائلة: “فيما يستقبل هلالًا جديدًا شهر رمضان المبارك، نتقدم بأطيب تمنياتنا للمسلمين في كل أنحاء لبنان والولايات المتحدة والعالم”.

وأضافت: “رمضان هو زمن للتلاقي ولمبادرات الرفق والتعاطف. هذا العام من صيدا الجميلة، ثالث أكبر مدينة في لبنان، نتقدم بأطيب الأماني لجميع المؤمنين ونتمنى لكم رمضانًا كريمًا”.

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