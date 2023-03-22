بالفيديو.. السفيرة الأميركيّة تُهنئ المسلمين بعباءة نُقش عليها أحرف عربيّة

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نشرت السفارة الأميركية في بيروت فيديو للسفيرة دوروثي شيا من مدينة صيدا، حيث ظهرت بعباءة نُقش عليها أحرف عربية، وهنّأت اللبنانيين بحلول الشهر المبارك قائلة: “فيما يستقبل هلالًا جديدًا شهر رمضان المبارك، نتقدم بأطيب تمنياتنا للمسلمين في كل أنحاء لبنان والولايات المتحدة والعالم”.

وأضافت: “رمضان هو زمن للتلاقي ولمبادرات الرفق والتعاطف. هذا العام من صيدا الجميلة، ثالث أكبر مدينة في لبنان، نتقدم بأطيب الأماني لجميع المؤمنين ونتمنى لكم رمضانًا كريمًا”.