الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو - الطرقات تغرق بالأمطار في الحازمية

منذ 6 دقائق
A A A
طباعة المقال

مع كل شتوة يتكرر المشهد على الطرقات اللبنانية، التي تحولت صباح اليوم الى برك للمياه.

ففي منطقة الحازمية علقت السيارات في عند الطريق المؤدية الى الاشرفية، ما ادى الى زحمة سير خانقة في المحلة.

وعلى الرغم من كل الأعمال التي قامت بها وزارة الاشغال العامة والنقل والبلديات، على ابواب موسم الامطار، من رفع النفايات من أقنية تصريف المياه والمجاري في المناطق اللبنانية، وذلك لتفادي اي فيضان وطوافان للطرقات، إلا أنّ المشهد عاد وتكرر هذا العام.

وشهد عدد من المناطق مساء الاحد، لفيضان، جراء الامطار الغزيرة التي هطلت.

https://x.com/lebanon24/status/1713819333116276926?s=46&t=YMbAQkAGLrG1soX2nJyjXQ

 

    المزيد من أخبار لبنان

    باسم البواب
    البواب لصوت بيروت: كل يوم حرب سيكلف لبنان أضراراً إقتصادية
    صور
    وحدة الكوارث في صور: 500 طفل من النازحين بحاجة الى حليب
    الطقس
    إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

    الأكثر قراءة

    إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
    صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
    قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
    تقرير هام لصحيفة روسية يكشف استعدادات إسرائيل وحزب الله.. هل اقتربت الحرب فعلاً؟
    عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
    جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين