بالفيديو - الطرقات تغرق بالأمطار في الحازمية

مع كل شتوة يتكرر المشهد على الطرقات اللبنانية، التي تحولت صباح اليوم الى برك للمياه.

ففي منطقة الحازمية علقت السيارات في عند الطريق المؤدية الى الاشرفية، ما ادى الى زحمة سير خانقة في المحلة.

وعلى الرغم من كل الأعمال التي قامت بها وزارة الاشغال العامة والنقل والبلديات، على ابواب موسم الامطار، من رفع النفايات من أقنية تصريف المياه والمجاري في المناطق اللبنانية، وذلك لتفادي اي فيضان وطوافان للطرقات، إلا أنّ المشهد عاد وتكرر هذا العام.

وشهد عدد من المناطق مساء الاحد، لفيضان، جراء الامطار الغزيرة التي هطلت.

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