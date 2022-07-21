الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: النيران تشتعل مجدداً في الإهراءات... ومولوي يتحرّك!

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2022 4:00 مساءً
انفجار المرفأ

انفجار المرفأ

A A A
طباعة المقال

كلّف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني القيام فوراً بعملية التبريد لإهراءات القمح في مرفأ بيروت بطريقة لا تهدد سلامة الأشخاص ولا تشكل خطرًا على الاهراءات.

ويتجدد الحريق في مبنى الاهراءات وبشكل كبير، حيث شوهدت ألسنة النيران تكبر في الجزء المتصدع من الاهراءات، من دون تقديم حلول ناجعة حتى الساعة لكيفية اطفائه.

وكانت قد عمدت طوافات الجيش اللبناني على اخماد الحريق الذي اندلع لأكثر من 10 أيام.

وارتفعت أصوات المطالبة بإطفاء الحريق، وسط اعتراض من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين يعتبرون أن هذه الحرائق ستتسبّب في انهيار أهراءات القمح وبالتالي عرقلة مسار التحقيق في القضية.

النيران تشتعل مجدداً في الإهراءات

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الأشغال علي حمية
    حمية: لن ندخر جهداً لمعالجة الطرقات في المناطق كافة
    سوبرماركت
    إدارة الاحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 9,23 في المئة في حزيران
    المطران موسى الحاج
    وقاحة مستهدفي المطران الحاج توجب استنفاراً شاملاً... عقيقي لا يخضع لسلطة الجيش

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت