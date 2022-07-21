بالفيديو: النيران تشتعل مجدداً في الإهراءات... ومولوي يتحرّك!

كلّف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني القيام فوراً بعملية التبريد لإهراءات القمح في مرفأ بيروت بطريقة لا تهدد سلامة الأشخاص ولا تشكل خطرًا على الاهراءات.

ويتجدد الحريق في مبنى الاهراءات وبشكل كبير، حيث شوهدت ألسنة النيران تكبر في الجزء المتصدع من الاهراءات، من دون تقديم حلول ناجعة حتى الساعة لكيفية اطفائه.

وكانت قد عمدت طوافات الجيش اللبناني على اخماد الحريق الذي اندلع لأكثر من 10 أيام.

وارتفعت أصوات المطالبة بإطفاء الحريق، وسط اعتراض من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين يعتبرون أن هذه الحرائق ستتسبّب في انهيار أهراءات القمح وبالتالي عرقلة مسار التحقيق في القضية.

النيران تشتعل مجدداً في الإهراءات