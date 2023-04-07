بالفيديو.. الهدوء يعود إلى الجنوب مع انتهاء العمليات العسكريّة

بعد التصعيد الذي شهده الجنوب اللبنانيّ فجرًا، عاد الهدوء إلى منطقة رأس العين وهي إحدى المناطق التي تعرّضت إلى قصف إسرائيلي، إلى جانب سهل القليلة ومحيط مخيم الرشيدية، مما ألحق أضرارًا ماديّة في المواقع المستهدفة.

فقد واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” آخر مستجدات الأوضاع في الجنوب، وتحديدًا في منطقة رأس العين، حيث تفقدت قوة من اليونيفيل، برفقة الجيش اللبناني، الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي.

هذا وقد أعلنت “اليونيفيل” في بيان لها، صباح اليوم، أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي لا يريدان الحرب، محذرة في الوقت نفسه من أن الإجراءات التي تمت خلال اليوم الماضي خطيرة، وتنذر بتصعيد خطير، وحثت جميع الأطراف على وقف جميع أعمال التصعيد عبر الخط الأزرق الآن.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة ولبنان. وأكد متحدث باسمه أنه لا ضرورة لبقاء سكان منطقة غلاف غزة بالقرب من الملاجئ.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة والحدود اللبنانية، وحشد قوات نظامية من سلاحي المشاة والمدفعية في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.