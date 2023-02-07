بالفيديو.. انفجار قويّ يهزّ مستشفى النبطية ومواكبة من "صوت بيروت"

هزّ انفجار قويّ المستشفى الحكومي في النبطية، مما أدّى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى.

فيما توجه عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى المستشفى، من أجل نقل المرضى وإخلاء الأقسام، لا سيما أولئك الذين هم بحاجة إلى البقاء على أجهزة التنفس.

كما أجرى مراسل “صوت بيروت انترناشونال” عددًا من المقابلات مع مدير المستشفى الدكتور حسن وزني وعدد من العاملين للتوقف عند حقيقة ما جرى، حيث لا يزال من الصعب التأكيد ما إن كان سبب الانفجار هو قوارير الأوكسيجن أم قوارير الغاز.

فيما وصل النائب ناصر جابر إلى المستشفى لمعاينة الأضرار ومتابعة مستجدات الحادث. كذلك وصل في وقت لاحق النائب هاني قبيسي.

المزيد من التفاصيل، في الفيديو المرفق.