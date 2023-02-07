الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. انفجار قويّ يهزّ مستشفى النبطية ومواكبة من "صوت بيروت"

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 7 - فبراير - 2023 9:32 مساءً
مشاهد من انفجار مستشفى النبطية

مشاهد من انفجار مستشفى النبطية

A A A
طباعة المقال

هزّ انفجار قويّ المستشفى الحكومي في النبطية، مما أدّى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى.

فيما توجه عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى المستشفى، من أجل نقل المرضى وإخلاء الأقسام، لا سيما أولئك الذين هم بحاجة إلى البقاء على أجهزة التنفس.

كما أجرى مراسل “صوت بيروت انترناشونال” عددًا من المقابلات مع مدير المستشفى الدكتور حسن وزني وعدد من العاملين للتوقف عند حقيقة ما جرى، حيث لا يزال من الصعب التأكيد ما إن كان سبب الانفجار هو قوارير الأوكسيجن أم قوارير الغاز.

فيما وصل النائب ناصر جابر إلى المستشفى لمعاينة الأضرار ومتابعة مستجدات الحادث. كذلك وصل في وقت لاحق النائب هاني قبيسي.

المزيد من التفاصيل، في الفيديو المرفق.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش اللبناني باشر أعمال البحث والإنقاذ في سوريا
    بالصوَر.. الجيش اللبناني باشر أعمال البحث والإنقاذ في سوريا
    الرئيس نبيه بري
    بري: تعالوا إلى كلمة سواء.. ولنثبت أننا بلغنا سنّ الرشد الوطني
    ردّ من مستوردي الأدوية على الاتحاد العمالي
    ردّ من مستوردي الأدوية على الاتحاد العمالي: ثابرنا على التوزيع رغم الأزمة

    الأكثر قراءة

    مركز الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!
    مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
    مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!
    زلزال تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم يهتز.. 28 هزة أرضية تضرب عدة مناطق منذ ساعات الصباح