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بالفيديو.. انهيار الجزء الشمالي من الإهراءات بشكل كامل

منذ دقيقتين
لحظة انهيار الجزء الشمالي من إهراءات القمح في مرفأ بيروت

لحظة انهيار الجزء الشمالي من إهراءات القمح في مرفأ بيروت

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قبل أربعة أيام من الذكرى السنوية الثانية للانفجار الذي وقع بالمرفأ في الرابع من آب 2020، انهار الجزء الشمالي من إهراءات القمح، بحيث قال السكان إن الحريق المستمر منذ أسابيع في صوامع الحبوب أعاد إلى الأذهان صدمة الانفجار الذي لم يُحاسب عنه أحد حتى الآن.

أما اليوم وتزامنا مع الذكرى الثانية لـ إنفجار المرفأ، سقوط صوامع الجهة الشمالية للإهراءات بشكل الكامل

 

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