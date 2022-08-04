بالفيديو.. انهيار الجزء الشمالي من الإهراءات بشكل كامل

قبل أربعة أيام من الذكرى السنوية الثانية للانفجار الذي وقع بالمرفأ في الرابع من آب 2020، انهار الجزء الشمالي من إهراءات القمح، بحيث قال السكان إن الحريق المستمر منذ أسابيع في صوامع الحبوب أعاد إلى الأذهان صدمة الانفجار الذي لم يُحاسب عنه أحد حتى الآن.

أما اليوم وتزامنا مع الذكرى الثانية لـ إنفجار المرفأ، سقوط صوامع الجهة الشمالية للإهراءات بشكل الكامل

سقوط صوامع من الجهة الشمالية لاهراءات مرفا بيروت تزامنا مع الذكرى الثانية لـ #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/k2WIHME9VX — Salman Andary (@salmanonline) August 4, 2022