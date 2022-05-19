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بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يطلق النار على نفسه

19 - مايو - 2022
آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 10:43 صباحًا
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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أوضح الجيش الإسرائيلي في موضوع المسيرة التابعة للحزب والتي زعم أنه هاجمها أنه “لم تخرق الأجواء الشمالية أي جسم غريب وكان خطأ في التشخيص”.

وكانت الرواية الاولى لما حصل انه تم إطلاق صفارات الإنذار في الجليل بسبب دخول طائرة من دون طيار من الأراضي اللبنانية، وفي وقت لاحق، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان “خطأ فني تسبب في إطلاق صواريخ اعتراضية مما أدى لتفعيل نظام الإنذارات”.

ودوت صافرات الإنذار، صباح اليوم، في بلدات بالجليل الأعلى، فيما أفاد العديد من المواطنين بسماع دوي انفجارات عقب دوي صافرات الإنذار، بينما تم تفعيل منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن صافرات الإنذار انطلقت في العديد من البلدات في الجليل الأعلى والمناطق الحدودية مع لبنان.

واوضح الجيش الإسرائيلي أن تفعيل صافرات الإنذار جاء نتيجة “خطأ في التشخيص من قبل الجنود، حيث أطلق مقاتلو الدفاع الجوي صواريخ اعتراض مما سبب في تفعيل الإنذارات في الجليل الأعلى. وأضاف “لم تخرق أي قطعة جوية معادية المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان”.

وسبق اعلان الجيش الإسرائيلي تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، أفادت أن القبة الحديدية اعترضت مسيرة قادمة من لبنان في منطقة الجليل الأعلى، دون الكشف عن المزيد من المعلومات.

إنذار خاطئ للجيش الإسرائيلي

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