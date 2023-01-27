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بالفيديو.. بيان عالي النبرة لقوى المعارضة من البرلمان "في العتمة"!

منذ 48 ثانية
بيان قوى المعارضة

بيان قوى المعارضة

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على وقع انقطاع الكهرباء في البرلمان، وجّه نواب المعارضة بيانًا عالي النبرة من داخل المجلس، حيث أعلنوا تبنّيهم “للبيانين الصادرين بالأمس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان، وهما من أهل البيت القضائي والقانوني، وندعم مطالبتهما بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة”.

النواب أضافوا: “نشهد انقلابًا مُدمّرًا بدأ باغتيال العدالة في مقتلة بيروت التاريخية بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب”.

كما “نرفض أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة إشراك أي قاض رديف بملف عكف على إعداده قاضٍ لا يزال معيّنًا أصولاً للتحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التحقيق”.

كذلك استنكر بيان نواب المعارضة “التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة”، ودعوا “إلى فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل”.

البيان تابع: “هذا الانقلاب المستمر بضرباته المتتالية والهادف إلى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت، لن نرضخ له إطلاقاً، وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة”.

هذا وواكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” الاجتماع الذي عقده نواب المعارضة في البرلمان، وأشارت في ختام البث المباشر، إلى أنّ اعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا داخل المجلس لا يزال مستمرًا.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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