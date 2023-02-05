بالفيديو.. بيان عالِ النبرة لأصحاب المولدات في النبطية

عقد أصحاب اشتراكات مولدات الكهرباء الخاصة في منطقة النبطية، اجتماعا تناولوا فيه ما يتعرضون له من “تجن وافتراءات من بعض الجهات الرسمية”، وأصدروا بيانا رفضوا فيه “القرارات الوزارية غير المدروسة التي تضعهم بوجه الأهالي”.

وأكدوا انهم “لن يكونوا مكسر عصا ولا مطية للمشاكل والتعرض والتجريح الدائم والتصويب علينا وعلى عائلاتنا وموظفينا كأننا صناع الازمة”، سائلين “أيعقل ان تكون تسعيرة وزارة الطاقة مبنية على أساس سعر صفيحة المازوت 653000 ل.ل على أساس سعر الصرف 50000 ل. ل، فيما سعر الصرف تجاوز ال 63000 ل ل، وكل مشترياتنا بالدولار؟ لماذا لا تكون الفواتير بالدولار؟ لم لا يتم تسعير المازوت على سعر صيرفة لتخفيف الازمة؟”.

وأعلنوا انهم “سيقومون بمراجعات وباتخاذ إجراءات قانونية امام الجهات القضائية والإدارية المختصة لتصويب اداء وزارة الطاقة المجحف”، واعدين المشتركين “القيام بكل جهد للاستمرار بخدمتكم ولكي لا نضطر آسفين الى إطفاء المولدات”.