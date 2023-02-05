الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. بيان عالِ النبرة لأصحاب المولدات في النبطية

منذ 19 دقيقة
اجتماع أصحاب اشتراكات مولدات الكهرباء الخاصة في منطقة النبطية

اجتماع أصحاب اشتراكات مولدات الكهرباء الخاصة في منطقة النبطية

A A A
طباعة المقال

عقد أصحاب اشتراكات مولدات الكهرباء الخاصة في منطقة النبطية، اجتماعا تناولوا فيه ما يتعرضون له من “تجن وافتراءات من بعض الجهات الرسمية”، وأصدروا بيانا رفضوا فيه “القرارات الوزارية غير المدروسة التي تضعهم بوجه الأهالي”.

وأكدوا انهم “لن يكونوا مكسر عصا ولا مطية للمشاكل والتعرض والتجريح الدائم والتصويب علينا وعلى عائلاتنا وموظفينا كأننا صناع الازمة”، سائلين “أيعقل ان تكون تسعيرة وزارة الطاقة مبنية على أساس سعر صفيحة المازوت 653000 ل.ل على أساس سعر الصرف 50000 ل. ل، فيما سعر الصرف تجاوز ال 63000 ل ل، وكل مشترياتنا بالدولار؟ لماذا لا تكون الفواتير بالدولار؟ لم لا يتم تسعير المازوت على سعر صيرفة لتخفيف الازمة؟”.

وأعلنوا انهم “سيقومون بمراجعات وباتخاذ إجراءات قانونية امام الجهات القضائية والإدارية المختصة لتصويب اداء وزارة الطاقة المجحف”، واعدين المشتركين “القيام بكل جهد للاستمرار بخدمتكم ولكي لا نضطر آسفين الى إطفاء المولدات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الخبير التقني رامز القرا
    بالأسماء.. هؤلاء من يتحكّمون بسعر الدولار على الـ application!
    الدولار والليرة اللبنانية
    "الدولار الأسود" يتأرجح.. ارتفاع ملحوظ بعد هبوط حادّ!
    النائب أشرف ريفي
    ريفي: المافيا التي تحكم لبنان هي الأسوأ في العالم

    الأكثر قراءة

    لحظة انفجار مرفأ بيروت
    بالفيديو.. فيلم وثائقي عن انفجار مرفأ بيروت سيكون فضيحة وزلزالاً مدوياً!
    فيدو مرعب.. انتحار سيدة لبنانية أمام عدسة الكاميرا!
    تجمد الأنهار والبحيرات في أميركا
    الحرارة قد تصل إلى 50 تحت الصفر.. موجة قطبيّة لم يشهدها التاريخ!