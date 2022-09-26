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بالفيديو: تزامناً مع انعقاد الجلسة... العسكريون المتقاعدون يحاولون اقتحام المجلس

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2022 11:27 صباحًا
مجلس النواب

مجلس النواب

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تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، يحاول العسكريون المتقاعدون في هذه الاثناء الدخول الى مجلس النواب بالقوة.

وينفذ حراك العسكريين المتقاعدين اعتصاماً امام مجلس النواب بالتزامن مع جلسة الموازنة. واكد العميد جورج نادر “ضرورة اعادة النظر بالموازنة وانصاف العسكريين لانهم اصبحوا في وضع مترد لا يستطيعون ادخال اولادهم الى المدارس والجامعات وتأمين لقمة العيش بكرامة”.

من جهته، قال النائب السابق شامل روكز الذي يشارك في الاعتصام: “ان اوضاع العسكريين سيئة. أطلاب باعادة النظر في الموازنة وانصاف العسكريين كباقي الموظفين في الدولة”.

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