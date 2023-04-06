بالفيديو: تلويح بالإضراب المفتوح.. هل نودّع الضمان قريبًا؟!

نفّذ موظفو صندوق الضمان الاجتماعي في النبطية، وقفة احتجاجيّة بسبب الأوضاع الراهنة وعدم قبض رواتبهم على سعر “صيرفة” 60 ألفًا.

وإثر الوقفة الاحتجاجيّة لوّح الموظّفون بالإضراب المفتوح وعدم الحضور إلى مكاتبهم وتسيير شؤون وأعمال المواطنين.

في هذا الإطار، أوضح رئيس مكتب الضمان الاجتماعي في النبطية حسين سويدان، في مقابلة أجراها معه مراسل “صوت بيروت انترناشونال”، أنّ معاش الموظفين لم يعد يكفيهم لتعبئة البنزين والحضور إلى عملهم، مشيرًا إلى أنّ الموظفين مستاؤون جدًا.

وعن التلويح بالإضراب المفتوح، شدد على أنّ هذا الأمر إذا ما حصل سيشكّل كارثة، وسيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على المواطنين المستفيدين من الضمان.