بالفيديو.. توتر كبير في طرابلس عقب سقوط أربعة قتلى بإطلاق نار

تابع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي “الحادث المؤسف” الذي وقع في طرابلس اليوم واسفر عن سقوط اربعة قتلى.

وأجرى سلسلة اتصالات بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقادة الأمنيين وشدد “على ضرورة ضبط الوضع وزيادة الاجراءات الامنية وعدم السماح لأي كان بالعبث بأمن طرابلس وسلامة ابنائها”.

على إثر عملية السطو المسلح، أجرى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اتصالاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للتدخل الفوري لضبط الوضع حفاظاً على أمن المدينة وأبنائها.

وعلى الفور، سيّرت القوى الأمنية دوريات وتقيم حواجز تفتيش وتدقيق ثابتة ومتحركة في محيط الموقع الذي شهد توترات نتيجة الحادث.

وشدد مولوي “على ضرورة حفظ الأمن والنظام”، مشيراً الى انه “سيتم عقد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي يجمع القادة الأمنيين كافة لوضع خطة أمنية في ظل الأحداث الأخيرة.

وكانت مصادر طبية أكدت نبأ إرتفاع حصيلة تبادل ​إطلاق نار​ الذي وقع في محل معد لبيع ​الهواتف الخليوية​ في قرب “مستشفى شاهين” ب​الزاهرية​ بمدينة ​طرابلس​ إلى 4 قتلى، بعد وفاة صاحب محل الخليوي محمد خضر وهو من ​سكان جبل محسن​ متأثرًا بجراحه”.

