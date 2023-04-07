بالفيديو.. جولة لـ "صوت بيروت" على المواقع المستهدفة في جنوب لبنان

بعد أن استهدف الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، موقعين في جنوب لبنان الأول في سهل منطقة القليلة والثاني في محيط مخيم الراشيدية، جال مراسل “صوت بيروت انترناشونال” على المواقع التي استهدفها العدو جنوبًا.

فقد رصدت عدسة “صوت بيروت” الأضرار التي طالت بستان أحد المنازل في القليلة، بعد الضربة الإسرائيليّة، عند الساعة الرابعة فجرًا، والتي اقتصرت على الماديات، حيث تحدث أفراد الأسرة عن تفاصيل ما حدث.

ومن موقع سقوط الصاروخ الثاني، حيث أدى القصف إلى قطع الطريق العام في الناقورة عند آخر بلدة رأس العين وأول القليلة، وتحدث مراسل “صوت بيروت انترناشونال” عن أبرز الأضرار التي طالت المنطقة.

إلى محيط مخيم الرشيديّة، وتحديدًا إلى إحدى المزارع في المنطقة، حيث رصدت عدسة “صوت بيروت” أبرز المشاهدات إثر القصف الإسرائيلي من بقايا الصاروخ الذي سقط هناك والشظايا والأضرار التي طالت المواشي في المزرعة.

وكان “صوت بيروت انترناشونال” قد دخل إلى كروم الليمون والبطاطا في سهل القليلة وهو الموقع الأول لوقوع الصواريخ، حيث سُمحَ للصحافيين بالدخول لمدة خمس دقائق فقط، وبالحديث مع أحد المواطنين أكد أن الضربة كانت قوية جدًا.

كما قال مراسل “صوت بيروت انترناشونال” إنّ مخابرات الجيش قد عاينت موقع وقوع الضربة الأولى في سهل القليلة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن تنفيذ غارة جوية فجر الجمعة، على مواقع تابعة لحركة حماس في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان بأنهم لن يسمحوا لمنظمة حماس العمل انطلاقًا من لبنان.

وحذر البيان الدولة اللبنانية، واعتبرها مسؤولة عن أي عملية اطلاق نار تنطلق من داخل أراضيها.