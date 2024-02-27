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بالفيديو.. حادث خطير على مفرق الريجي في البترون

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 27 - فبراير - 2024 11:26 صباحًا
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نشر موقع اليازا على منصة ” X” أن كارثة حصلت على مفرق الريجي في البترون عندما سقط كونتاينر من شاحنة واجتاح سيارة بداخلها طلابا من مدرسة العائلة المقدسة.

في هذا الصدد قالت إدارة مدرسة العائلة المقدسة في البترون لـ”صوت كل لبنان”: “الحادثة حصلت خارج حرم المدرسة وتسببت بوقوع أربع إصابات طفيفة نقلت اثنتين منها إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوص اللازمة، فيما دخل المصابان الآخران إلى الصف”.

وفي معلومات “النهار” أن الـ”كونتاينر” اصطدم بـ3 سيّارات قبل أن يستقرّ وسط الطريق العامة.

وعمل الصليب الأحمر اللبناني في البترون على إسعاف ونقل مصابين اثنين تلامذة مدرسة إلى مستشفى البترون.

وسيعمل على نقل أحدهما إلى مستشفى المعونات جبيل.

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