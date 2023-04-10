بالفيديو.. حادث سير مروّع في القلمون وإصابة خطرة

وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد القلمون عند المسلك الشرقي باتجاه طرابلس، نتج عنه سقوط جريحين، أحدهما تعرّض إلى إصابة خطرة.

وعملت فرق الإسعاف في الجمعية الطبية على إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى. فيما شهدت المحلة زحمة سير كبيرة.

وفي التفاصيل، أن السائق فقد السيطرة أثناء القيادة فاصطدم بالفاصل الإسمنتي.

*وقع حادث سير مروّع على اوتوستراد القلمون المسلك الشرقي اتجاه طرابلس نتج عنه سقوط عدد من الجرحى وتعمل فرق الاسعاف في الجمعية الطبية على اسعاف الجرحى ونقلهم الى المستشفيات هذا وقد شهدت المحله زحمة سير pic.twitter.com/93JxyVyEJe — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) April 10, 2023