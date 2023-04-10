الأثنين 19 رمضان 1444 ﻫ - 10 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. حادث سير مروّع في القلمون وإصابة خطرة

منذ 3 دقائق
حادث سير مروّع في القلمون

حادث سير مروّع في القلمون

A A A
طباعة المقال

وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد القلمون عند المسلك الشرقي باتجاه طرابلس، نتج عنه سقوط جريحين، أحدهما تعرّض إلى إصابة خطرة.

وعملت فرق الإسعاف في الجمعية الطبية على إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى. فيما شهدت المحلة زحمة سير كبيرة.

وفي التفاصيل، أن السائق فقد السيطرة أثناء القيادة فاصطدم بالفاصل الإسمنتي.

    المزيد من أخبار لبنان

    غادة عون
    غادة عون: هذا ما يحصل معي منذ 4 سنوات
    مستشفى رفيق الحريري
    موظّفو الصيانة في مستشفى الحريري يتوعّدون بالتصعيد.. ماذا يحصل؟
    لبنان
    لبنان يستلّم دفةَ "القيادة" العالمية لتضخّم أسعار الغذاء!

    الأكثر قراءة

    الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري وراعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك المطران حنا رحمة
    المطران حنا رحمة: بهاء الحريري يستطيع أن يكون رجل دولة ويجمع الطائفة السنية
    جنود من الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل
    معلومات هامة عن القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا.. ما علاقة ماهر الأسد؟
    منصة صواريخ تابعة لحزب الله
    مقاومة بحسب الـ"mood"!