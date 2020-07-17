بالفيديو.. حادث مروّع على مفرق “قب الياس” يخلف قتلى وجرحى

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اجتاحت شاحنة مُحملة بالطحين خيماً وسيارات وشاحنة عسكرية على طريق عام ضهر البيدر باتّجاه شتورا مفرق قب الياس نتيجة تعطّل فراملها ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ووقع عدد كبير من الإصابات بين قتلى وجرحى نتيجة اصطدام الشاحنة بعدد من السيارات قبل ان تنقلب على جانبها مخلفة عدد من الضحايا لم يعرف عددهم حتى الان.

انزلاق كميون على مفرق مكسة قب الياس واجتياحه عدد من السيارات pic.twitter.com/4Z0P57uG8h — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) July 17, 2020