بالفيديو.. حريق هائل في أحد مباني الأشرفية والدفاع المدني يتدخل

اندلع حريق هائل في أحد مباني منطقة الأشرفية في العاصمة بيروت، حيث شوهد النيران والدخان يتصاعدان بشكل كبير من إحدى شقق المبنى.

واعلن الدفاع المدني عبر حسابه على تويتر، أن عناصره يعملون، في هذه الاثناء، على اخماد النيران التي اندلعت داخل عدد من الشقق السكنية في الطوابق العلوية من مبنى سكني في الاشرفية-بيروت.

وأضاف الدفاع المدني، أنه “توازياً يعمل العناصر على انقاذ عائلة محتجزة داخل شقة في الطوابق العلوية”.

يعمل عناصر من الدفاع المدني، في هذه الاثناء، على اخماد النيران التي اندلعت داخل عدد من الشقق السكنية في الطوابق العلوية من مبنى سكني في الاشرفية-بيروت.

توازياً يعمل العناصر على انقاذ عائلة محتجزة داخل شقة في الطوابق العلوية. pic.twitter.com/pA8V3bq7x8 — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) March 6, 2023